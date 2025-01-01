Врач из Чусового поставила на поток выдачу липовых справок Суд вынес медику обвинительный приговор Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Чусовской городской суд Пермского края признал 47-летнего врача виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), и трёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия).

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, в ходе процесса установлено, что чусовлянка, будучи сопредседателем врачебной комиссии по проведению обязательных медицинских осмотров и решению вопросов профпригодности работников, с ноября 2022-го по март 2023 года получала через посредника денежные вознаграждения за липовые справки. Пользуясь служебным положением, женщина поставила на поток выдачу заключений без обязательного медицинского обследования. За свои услуги медик получала от 10 до 20 тыс. руб., пока не оказалась на скамье подсудимых.

Суд учёл, что у подсудимой на иждивении находится двое детей, один из которых несовершеннолетний, и назначил ей наказание в виде штрафа 270 тыс. руб. в доход государства и 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 450 тыс. руб. Врача также лишили права 4 года заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных полномочий в области здравоохранения. Кроме того, в доход государства конфискована сумма, соответствующая размеру полученных взяток, — 55 тыс. руб.

Приговор вступил в законную силу.

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