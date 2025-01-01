В Мотовилихинском районе Перми планируют комплексно развивать территорию у Егошихи В границах КРТ останется зона рекреации Поделиться Твитнуть

Фото: материалы комиссии ПЗЗ

В Перми планируется комплексно развивать ещё одну территорию. Речь идёт об участке в Мотовилихинском районе, в границах улиц Фрезеровщиков и 1-й Разгуляйской, рядом с цирком и долиной реки Егошихи. Соответствующее заявление краевого минимущества было рассмотрено на заседании комиссии по ПЗЗ 21 февраля.

Ведомство предложило установить на карте градостроительного зонирования Перми границы комплексного развития территории (КРТ) в отношении указанного участка для создания пешеходных связей. Отмечается, что территориальная зона приводится в соответствие целевому назначению земельных участков, а на примыкающей территории также установлены границы КРТ.

Как отметила председатель комиссии Лариса Ведерникова, КРТ на указанной территории необходимо для стыковки границ с примыкающими участками, а также для благоустройства. При этом в границы попадает ООПТ, где планируется сохранить зону рекреации и учесть все регламенты при разработке проекта. «Повторюсь, это сделано исключительно с целью создания пешеходных связей», — добавила министр.

После обсуждения члены комиссии приняли решение о подготовке проекта по установлению границ КРТ и направлению его на утверждение.

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