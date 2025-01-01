Нарушители закона о рекламе оштрафованы в Пермском крае на 2,5 млн рублей За год рассмотрено 239 жалоб Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В 2024 году Пермское УФАС наложило штрафы на сумму почти 2,5 млн руб. на нарушителей законодательства о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

За прошедший год в Прикамье антимонопольная служба получила и рассмотрела 239 жалоб, касающихся рекламы и недобросовестной конкуренции.

По результатам работы было инициировано 80 дел, связанных с нарушениями рекламного законодательства. В 75 случаях факты нарушения были подтверждены, по 5 делам производство завершили из-за отсутствия подтверждающей информации о правонарушении.

Антимонопольная служба рассмотрела 28 заявлений о недобросовестной конкуренции в отношении бизнесов. В четырех случаях были выданы предупреждения, в остальных нарушения не установлены.

Общая сумма штрафов, наложенных за нарушения в сфере рекламы, составила 2 млн 442 тыс. руб.

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