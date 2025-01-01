Пермский край вошёл в топ-5 регионов по приросту числа майнинговых ферм 90% майнеров добывают Bitcoin Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край оказался среди пяти регионов РФ, лидирующих по приросту числа новых майнинговых ферм. За год их количество в Прикамье увеличилось на 30%. Данные публикует ПАО «МТС», которое провело анализ активности российских майнеров криптовалюты.

Наиболее быстро развивающимися крипторынками в России стали Тюменская область (+49%), Свердловская область (+42%), Ханты-Мансийский АО (+36%) и Челябинская область (+32%).

На январь 2025 года в России было выявлено 136 575 майнинговых ферм, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее количество ферм зафиксировано в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области.

Анализируя динамику появления мощностей и изменения на крипторынке, эксперты пришли к выводу, что максимальная загрузка ферм наблюдалась в мае, феврале и октябре 2024 года. Наибольшее внимание в России уделяется добыче Bitcoin, который занимает 90% всех мощностей, а также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.