В Прикамье на пожаре спасли четырёх детей Во время происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В деревне Петухово Осинского округа вспыхнул пожар в жилом доме с надворными постройками. Во время происшествия мать с бабушкой успели вывести на улицу детей: девочек 7, 11 и 15 лет, а также двухлетнего малыша. Кроме этого, ещё трое жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Никто не пострадал.

Пожар на 180 кв. м ликвидировали 11 огнеборцев. Они прибыли на место происшествия на пяти единицах спецтехники, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В связи с происшествием в МЧС напоминают, что нельзя использовать нестандартные и самодельные электроприборы; оставлять без присмотра работающие обогреватели и перегружать электропроводку.

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