Под многотопливную АЗС в Кировском районе Перми установят специальную терзону Инвестпроекту присвоен статус приоритетного Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Фирма продукт синтез» обратилось в комиссию по землепользованию и застройке Перми с просьбой установить границы территориальной зоны обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства (Ц-6) в отношении земельного участка по ул. Липатова в Кировском районе Перми. Заявление было рассмотрено 21 марта.

Согласно представленной информации, предлагаемая территориальная зона соответствует генеральному плану. Компания планирует построить на данном участке многотопливную автозаправочную станцию. Проект получил в декабре статус «приоритетного инвестиционного» (ПИП). В связи с этим заявление не будет рассматриваться на публичных слушаниях. Комиссия одобрила смену зонирования.

Как писал «Новый компаньон», в рамках ПИП будет реконструирована АЗС на ул. Леонова и построены две новые станции на ул. Ижевской и ул. Липатова. На каждом объекте будут работать минимаркеты. Реализовать проект планируется до конца 2027 года. Объём вложений составляет 378 млн руб. Инвестор также пообещал направить не менее 1 млн руб. на поддержку краевой Федерации греко-римской борьбы.

По данным checko.ru, ООО «Фирма продукт синтез» зарегистрировано в ФНЛ Пермского края в 2013 году. Юридический адрес указан в Удмуртии. Основной вид деятельности — розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2023 года выручка компании составила 525,5 млн руб., чистая прибыль — 18,8 млн руб. Обязанности директора исполняет Борис Сушинцев, учредитель — Елена Лейман, которая ранее также возглавляла березниковское ООО «Газ мастер», ликвидированное в 2021 году.

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