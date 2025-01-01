Для передачи корпуса больницы Успенскому монастырю в Перми сменят зонирование Проект прошёл общественные обсуждения Поделиться Твитнуть

Фото Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края решило изменить территориальное зонирование на участке, где находится бывшее здание Пермской краевой клинической инфекционной больницы по ул. Екатерининской, 224 в Перми. Ранее корпус был передан Пермскому Успенскому монастырю.

Заявление ведомства о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «религиозное использование (3.7)» в территориальной зоне учреждений здравоохранения (ЦС-1) было рассмотрено на заседании комиссии по ПЗЗ в отношении участка площадью 4,2 тыс. кв. м и объекта капитального строительства площадью 1,2 тыс. кв. м.

«Общественные обсуждения состоялись, замечаний и предложений не поступало. Принято решение о передаче здания в безвозмездное пользование религиозной организации Пермский Успенский женский монастырь Пермской епархии РПЦ, в связи с чем приводится в соответствие и вид разрешённого использования», — сообщила представитель минимущества.

После обсуждения заявления комиссия одобрила предоставление условно разрешённого вида использования участка.

Напомним, двухэтажное кирпичное здание освободилось летом, когда инфекционная больница переехала на ул. Леонова. В декабре краевое правительство приняло решение о его передаче монастырю для размещения духовно-просветительского центра. За счёт собственных средств организация проведёт реконструкцию объекта, после которой здесь появится актовый зал, классы для занятий и музей.

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