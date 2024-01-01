Бывший корпус инфекционной больницы в центре Перми передали Успенскому монастырю В здании разместят духовно-просветительский центр Поделиться Твитнуть

Фото Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Бывшее здание Пермской краевой клинической инфекционной больницы в центре Перми (ул. Екатерининская, 224 к1) передали Пермскому Успенскому монастырю. Как сообщает Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, соответствующее распоряжение было принято региональным правительством.

Объект будет использоваться для духовно-просветительского центра. Здесь планируется разместить актовый зал для концертов и праздничных мероприятий, классы для занятий и музей. Работы по реконструкции и содержанию здания монастырь берёт на себя.

Отмечается, что духовно-просветительский центр регулярно посещают более 400 человек. На его базе работает воскресная школа для детей, реализуются проекты для молодёжи.

Напомним, двухэтажное кирпичное здание ранее являлось одним из корпусов инфекционной больницы. Летом оно освободилось, когда учреждение переехало в новое здание, построенное на ул. Леонова в Индустриальном районе Перми.

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