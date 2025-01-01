В Перми на выходные перекроют движение на участке улицы Карпинского Там будут проходить работы по переустройству сетей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, с 23:00 21 февраля до 07:00 24 февраля временно будет прекращено движение транспорта на участке ул. Карпинского от ул. Пашийской до ул. Льва Толстого.

В краевом Центре безопасности дорожного движения пояснили, что ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при проведении работ по переустройству сетей водоснабжения. Работы проходят в рамках реконструкции ул. Карпинского.

В ведомстве призвали всех автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.





Как ранее писал «Новый компаньон», с 17 февраля в краевой столице поменялось расписание семи автобусных и одного трамвайного маршрута. В частности, корректировку расписания ввели на автобусных маршрутах №23, 38, 70, 81 и трамвайном маршруте №6.

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