В Перми на выходные перекроют движение на участке улицы Карпинского
Там будут проходить работы по переустройству сетей
Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, с 23:00 21 февраля до 07:00 24 февраля временно будет прекращено движение транспорта на участке ул. Карпинского от ул. Пашийской до ул. Льва Толстого.
В краевом Центре безопасности дорожного движения пояснили, что ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при проведении работ по переустройству сетей водоснабжения. Работы проходят в рамках реконструкции ул. Карпинского.
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