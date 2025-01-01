С этой недели в Перми семь автобусов и один трамвай будут работать по-новому Их расписание скорректируют в будни и выходные Поделиться Твитнуть

С сегодняшнего дня в краевой столице меняется расписание семи автобусных и одного трамвайного маршрута. Об этом рассказали в департаменте транспорта Перми.

В частности, корректировку расписания введут на автобусных маршрутах №23, 38, 70, 81 и трамвайном маршруте №6.

На автобусных маршрутах №23 и 38 скорректируют время отправления в будни, а на автобусах №12, 70, 71 и 81 в будни и выходные.

Кроме того, с 22 февраля трамваи маршрута №6 будут ездить по новому расписанию.

На маршруте № 70 в утренние часы появится дополнительное отправление автобуса от м/р Ива до ул. Макаренко.

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