Строители спортивной арены на ДКЖ в Перми приступили к забивке свай Площадь пятиэтажного сооружения составит 75 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

На ДКЖ в Перми строители спортивной арены приступили к разработке котлована и забивке свай, сообщили в ФРПК.

«На прошлой неделе на объект завезли сваи для тестовых испытаний, на этой неделе начали работы по откопке котлована. По плану в ближайшие несколько недель забить 25 свай и выкопать порядка 16 тыс. кубометров грунта», — рассказал директор ООО «Пермь-Арена» Алексей Дорошенко.

Напомним, в Перми, в микрорайоне ДКЖ, строится многофункциональная спортивная арена (МСА).

Ранее между властями Прикамья и ООО «Пермь-Арена» (учредителем является «Фонд развития Пермского края») было подписано концессионное соглашение, касающееся строительства и эксплуатации арены.

Она будет представлять собой пятиэтажное сооружение с игровым полем размерами 36 на 66 метров. Её общая площадь составит не менее 75 тыс. кв. метров, а вместимость — 10,5 тыс. зрителей. МСА будет соответствовать международным стандартам, что позволит проводить на её базе как спортивные состязания мирового уровня, так и культурные события.

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