Пермский торговец импортными автомобилями поплатился за неуплату пошлин Арестовано имущество должника на 88 млн рублей Поделиться Твитнуть

Уральская транспортная прокуратура сообщает о том, что за счёт имущества должника была погашена задолженность по уплате таможенных платежей. Задолженность у бизнесмена, занимающегося ввозом автомобилей из зарубежных стан, обнаружил таможенный контроль.

Для погашения долга по таможенным платежам исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора санкционировал сотрудникам таможни наложение ареста на транспортные средства организации, стоимость которых составляет более 60 млн рублей. В целом под арест попало имущество стоимостью 88 млн руб.

Благодаря этим мерам задолженность, возникшая у организации, была погашена.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что количество уголовных и административных дел, возбужденных правоохранительными органами таможни, в 2024 году выросло почти на треть.





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