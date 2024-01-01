Число заведённых Пермской таможней уголовных дел выросло на 28% Увеличилось и количество административных правонарушений Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Правоохранительные подразделения Пермской таможни подвели итоги работы за 9 месяцев 2024 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с января по сентябрь таможенники возбудили 27 уголовных дел, что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

При этом 21 уголовное дело было возбуждено по фактам контрабанды в основном лесоматериалов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Три уголовных дела заведено по ч. 1 ст. 194 УК РФ из-за уклонения от уплаты таможенных платежей. По одному уголовному делу было заведено по фактам незаконного ввоза наркотиков (а именно тетрагидроканнабинола массой 49,8 г), нарушения валютного законодательства и незаконного образования юридического лица.

За 9 месяцев 2024 года возбуждено 1473 дела об административных правонарушениях. Это тоже несколько больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1421).

Чаще всего дела заводились на юридические лица (46%). На физических лиц приходится 20% дел, на индивидуальных предпринимателей — 19%, на должностных лиц — 15%.

Наиболее распространенными для Пермской таможни стали правонарушения, связанные с несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учёта перемещения товаров, а также с нарушением валютного законодательства, с несоблюдением запретов и ограничений на ввоз товаров.









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