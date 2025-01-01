В пяти детских лагерях Прикамья обнаружены нарушения в организации питания Учреждениям объявят предостережения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю 18 февраля при проведении надзорных мероприятий выявлены нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в пяти детских лагерях Пермского края.

Так, в частности, в детских лагеря «Новое Поколение», «Сосновый Бор», «Нечайка» в разные сроки не было проведено гашение сотен ветеринарных сопроводительных документов на 27 тонн мясной, молочной и рыбной продукции, а также куриных яиц.

«Таким образом, работники учреждений допускают в пищу продукцию, не убедившись в том, что она поступила по документам, подтверждающим качество и безопасность, — объяснили серьёзность нарушений в региональном управлении Россельхознадзора. — Отсутствие информации о сырье не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, чем нарушается прослеживаемость продукции в системе ФГИС «Меркурий».

Организациям объявят предостережения. Также информацию о выявленных нарушениях направят в министерство труда и социального развития Пермского края.

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