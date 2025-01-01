В районах Перми демонтировали более 2 тысяч «неправильных» вывесок Большинство снято предпринимателями добровольно Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Специалисты районных администраций ведут учёт вывесок, не соответствующих установленным требованиям, а затем вносят их в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу. В районах Перми демонтировали уже более 2 тыс. незаконных вывесок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С начала 2025 года в Мотовилихинском районе было удалено 14 вывесок добровольно. За 2024 год не соответствующих стандартам вывесок снято 600. Наиболее распространённые нарушения включают установку вывесок в запрещённых местах, несоответствие их внешнего вида стандартам, а также оклейку окон и дверей.

В Индустриальном районе с начала года выявили 65 ненормативных вывесок, расположенных на ш. Космонавтов и других улицах. Из них 22 вывески были демонтированы. В Орджоникидзевском районе в 2025 году в реестр добавили 82 вывески, размещённые на улицах Веденеева и Вильямса, из них 70 было удалено добровольно.

В Кировском районе обнаружены 30 ненормативных вывесок на улицах Юнг Прикамья и Маршала Рыбалко, из которых 21 уже демонтирована. В Дзержинском районе с 1 января 2025 года выявлено 49 вывесок на проспекте Парковом и других улицах, из которых 47 уже сняты.

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