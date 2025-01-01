В Прикамье переизбрали главу Чусового Сергей Белов руководит территорией с 2016 года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Сергея Белова

На заседании думы Чусовского округа Пермского края депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующего главы Сергея Белова на пост руководителя территории на новый срок.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», к исполнению своих обязанностей чиновник приступит 21 февраля.

Сергей Белов руководит территорией с сентября 2016 года. Ранее он занимал пост мэра Чусового.

В предыдущий раз, в декабре 2019 года, депутаты поддержали кандидатуру Сергея Белова не единогласно: 23 из 25.

Напомним, в начале февраля конкурсная комиссия по выбору главы Чусовского округа в качестве основных претендентов допустила к конкурсу Сергея Белова и руководителя аппарата местной администрации Сергея Архипова.













Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.