Пермский производитель картона обеспечит упаковкой сеть ресторанов «Вкусно — и точка» Компании подписали меморандум Поделиться Твитнуть

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» и картонно-бумажный комбинат (КБК) «Кама» (Краснокамск) подписали Меморандум о намерениях по сотрудничеству в части поставок картонной продукции на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Упаковка для гамбургеров и картофеля фри, а также коробки "комбо кидз" и пр. будут изготовлены из картона, производимого на КБК. Также отмечается, что комбинат и ранее активно заключал прямые контракты с владельцами брендов. В прошлом году «Кама» сотрудничала с тремя крупными производителями пищевой продукции по подобным договорам.

Александр Зайцев, руководитель отдела продаж картона картонно-бумажного комбината «Кама», заявил, что с января 2025 года основная часть картонной упаковки для сети «Вкусно — и точка» уже производится из картона КАМА.

Напомним, с осени 2024 года КБК «Кама» стал частью компании «Свеза». По предварительным итогам прошлого года, объём производства мелованного упаковочного картона и различных видов бумаги на комбинате составил примерно 330 тыс. тонн, что на 10% превышает показатели предыдущего года.

Сеть «Вкусно — и точка» является лидером в области общественного питания, имея более 920 заведений в 65 регионах России.

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