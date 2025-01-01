Алёна Бронникова Ипотека стала менее популярной у пермяков при покупке квартир в новостройках Доля таких сделок составила 59% Поделиться Твитнуть

Жители российских городов-миллионеров, в том числе пермяки, стали реже покупать квартиры в новостройках с помощью ипотеки. Такие данные по итогам анализа сделок в январе 2025 года приводит сервис цифровой аналитики «Объектив.рф».

«Доля ипотечных сделок в целом за 2024 год оказалась ненамного ниже, чем в 2023-м, однако это обусловлено, прежде всего, высокими показателями первого полугодия. Во второй половине 2024 года процент лотов, проданных с привлечением кредитных средств, — на 7-13 п.п. меньше, чем в целом по году», — сообщают эксперты.

В январе под влиянием высоких ставок и изменения субсидированных программ количество ипотечных сделок снизилось до рекордного уровня за последние годы. В Перми доля сделок с привлечением кредитных средств по договорам долевого участия в январе 2025 года составила 59%, тогда как в 2024-м было заключено 80% таких сделок, а в 2023-м — 85%.

Лидирующими программами на данный момент остаются «семейная ипотека» и рассрочка от застройщика.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в январе средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Перми достигла 152,7 тыс. руб. За месяц цена увеличилась на 0,3%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.