Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Перми превысила 150 тысяч рублей
Однако в сравнении с 2024 годом показатель вырос незаметно
В январе средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Перми достигла 152,7 тыс. руб. Такие данные приводит сервис цифровой аналитики «Объектив. РФ».
Как уточняют аналитики, в сравнении с декабрем 2024 года цена «квадрата» увеличилась только на 0,3%. По словам главы экспертного центра компании Ксении Чернецкой, после отмены льготной ипотеки и, соответственно, снижения спроса многие ждали падение цен. Однако в большинстве городов динамика средней цены квадратного метра на первичном рынке недвижимости показала рост с четвёртого квартала 2024 года.
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