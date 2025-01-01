Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Перми превысила 150 тысяч рублей Однако в сравнении с 2024 годом показатель вырос незаметно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Перми достигла 152,7 тыс. руб. Такие данные приводит сервис цифровой аналитики «Объектив. РФ».

Как уточняют аналитики, в сравнении с декабрем 2024 года цена «квадрата» увеличилась только на 0,3%. По словам главы экспертного центра компании Ксении Чернецкой, после отмены льготной ипотеки и, соответственно, снижения спроса многие ждали падение цен. Однако в большинстве городов динамика средней цены квадратного метра на первичном рынке недвижимости показала рост с четвёртого квартала 2024 года.

«Короткий период активного дисконтирования закончился уже к октябрю, и далее цены формировались уже в условиях новых рыночных реалий — в итоговую стоимость лота девелоперы включали банковские комиссии и коммерческие субсидии — на ипотечную ставку или ПВ, что заметно подтянуло показатель средней цены экспозиции вверх», — прокомментировала Чернецкая.





Совокупно в январе 2025 года на рынке новостроек Перми стартовали продажи 9239 кв. м нового жилья — девелоперы запустили старт продаж в трёх новых жилых комплексах в Свердловском и Кировском районах города.

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