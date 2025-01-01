Алёна Бронникова Виктор Батмазов уходит с поста главы минтербеза Прикамья 21 февраля Исполнять обязанности будет Альберт Марданов Поделиться Твитнуть

Виктор Батмазов

Константин Долгановский

Последним рабочим днём Виктора Батмазова на посту главы Министерства территориальной безопасности Прикамья станет 20 февраля. После этого он перейдёт на новое место работы.

Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на источники. В ведомстве информацию подтвердили.

О решении Батмазова покинуть должность стало известно 10 февраля. В министерстве сообщили, что чиновник написал заявление об уходе в связи с переходом на новое место работы. Куда именно он планирует трудоустроиться, не сообщается. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый замминистра Альберт Марданов.

Виктор Батмазов был назначен на должность главы министерства в марте 2020 года. В разные годы занимал посты советника командующего войсками Центрального военного округа, начальника Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ, и.о. проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета. В апреле он отметит своё 70-летие.

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