Глава минтербеза Прикамья Виктор Батмазов уходит в отставку Он покинет пост в конце февраля Поделиться Твитнуть

Виктор Батмазов

Константин Долгановский

Министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов покинет свой пост в конце февраля, сообщает газета «Звезда».

В минтербезе информацию подтвердили: «Министром территориальной безопасности Пермского края Виктором Александровичем Батмазовым было принято личное решение о написании заявления на имя губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина об оставлении им поста министра в связи с переходом на новое место работы».

И.о. руководителя ведомства станет Альберт Марданов, первый заместитель министра.

Виктор Батмазов был назначен на должность главы министерства в марте 2020 года. Он родился в п. Шаумян Грузинской ССР. С 2014 по 2015 год занимал пост советника командующего войсками Центрального военного округа. С 2015 по 2017 год был начальником Пермского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. До 2018 года исполнял обязанности проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета.

Альберт Марданов родился в 1985 году. С 2017 года служил в ГСУ МВД России по Пермскому краю. С 21 декабря 2020 года занял пост первого заместителя министра территориальной безопасности Пермского края.

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