Пермские власти не будут строить дорогу через Мотовилихинские заводы К проекту могут вернуться позже Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В мэрии Перми сообщили, что проект продления ул. Монастырской предусматривает строительство дороги только до Мотовилихинских заводов и не предполагает выхода к ул. 1905 года. Как сообщает источник «Коммерсантъ-Прикамье», решение отказаться от строительства сквозного автосообщения связано с оборонной спецификой производства.

Согласно проекту поправок в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026/27, на изъятие земельных участков под дорогу от путепровода на 4А+325 км перегона Пермь II — Пермь I до Мотовилихинских заводов выделят 19,4 млн руб. Деньги пойдут на оценку стоимости земель и строений и их выкуп.

Идея проложить дорогу через Мотовилихинские заводы возникла ещё в 2009 году, когда губернатор Пермского края Олег Чиркунов изучал возможность ликвидации ряда тупиковых улиц, мешающих соединению различных частей города, включая ул. Монастырскую. В планах значилось соединение этой улицы с ул. 1905 года, что улучшило бы транспортное сообщение между Мотовилихинским и Ленинским районами. При этом дорога непосредственно затрагивала территорию завода.

Директор пермского мостоотряда №123 Юрий Истягин отметил, что власти рассматривали вариант создания сквозной автодороги, когда производственные нагрузки на предприятии были значительно ниже. Он не исключил, что к идее построить дорогу через "Мотовилиху" могут вернуться позже.

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