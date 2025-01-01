Пермский эксперт предсказала понижение ключевой ставки летом Снижение её весной может привести к новому витку инфляции Поделиться Твитнуть

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского политеха Юлия Стародумова раскрыла возможные сроки снижения ключевой ставки. По мнению специалиста, это случится не ранее лета 2025 года, сообщает perm.aif.ru.

«До тех пор ключевая ставка совершенно точно не снизится», – уверена Стародумова.

По словам эксперта, весной многие фирмы выплачивают своим работникам бонусы и тринадцатую зарплату. Если в данный момент ключевая ставка снизится, то уменьшится и процент по депозитам. В таком случае, получившие вознаграждения от своих работодателей не станут нести средства в банки, а предпочтут их тратить.

«Выплеснувшись в экономику, эти средства могут спровоцировать новый подъём цен», – объясняет Юлия Стародумова.

Эксперт также ответила на вопрос, почему Центробанк РФ не стал повышать ключевую ставку в феврале, оставив её на уровне 21%. По словам экономиста, государству удалось добиться некоторых успехов в сдерживании роста цен. Но быстро справиться с инфляцией, скорее всего, не получится, поскольку экономика страны для этого несколько инертна.

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