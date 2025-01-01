Алёна Бронникова Законопроект о развитии работодателями спортклубов в Прикамье принят в двух чтениях Он также предусматривает расширение полномочий краевых властей по развитию спорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Прикамья в двух чтениях приняли законопроект о внесении изменений в действующий закон «О физической культуре и спорте». Документ был рассмотрен на пленарном заседании 20 февраля.

Проект закона был разработан с учётом изменений в федеральном законодательстве. На рассмотрение краевого парламента он был внесён губернатором Дмитрием Махониным в январе.

В рамках изменений работодателям предоставляется возможность создавать физкультурно-спортивные клубы по месту работы и поддерживать участие сотрудников в спортивных мероприятиях. Кроме того, полномочия региона в сфере физкультуры и спорта будут расширены в части обеспечения доступности массового спорта, строительства и ремонта спортивных объектов, находящихся в краевой, муниципальной и федеральной собственности.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих добавил, что изменения направлены на то, чтобы сделать спорт доступным для каждого жителя региона, чтобы мотивировать работодателей к развитию корпоративных программ в этой сфере, а также для качественного развития спортивной инфраструктуры.

Отмечается, что ещё одним изменением в закон станет включение нового направления — военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта. В частности, многоборье, преодоление полос препятствий, кроссы с ориентированием на местности и др.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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