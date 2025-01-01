В Прикамье простились с погибшим на СВО мобилизованным Антоном Дружининым Мужчине было 28 лет Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Большесосновского округа

В Большесосновском округе Пермского края 19 февраля простились с погибшим на специальной военной операции местным жителем Антоном Дружининым. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования приёмным родителям мужчины, а также его сестре и братьям.

Антон Дружинин родился 6 февраля 1996 года в Очёре, с 2005 по 2015 год воспитывался в приёмной семье Тюриковых Павла Анатольевича и Людмилы Александровны. Окончил Черновскую школу в 2012 году, а в 2015-м — Чайковский техникум промышленных технологий и управления, получил профессию электрогазосварщика. Осенью 2015 года был призван на срочную службу, проходил её в Южно-Сахалинске, в танковых войсках. После службы проживал в Перми. Осенью 2022 года по мобилизации Антон был призван Верещагинским военкоматом в ряды Российской Армии.

«Все, кто знал Антона Сергеевича, характеризуют его только положительно: общительный, трудолюбивый, настоящий друг и товарищ», — говорится в некрологе, опубликованном властями. Когда и при каких обстоятельствах погиб Дружинин, чиновники не уточнили.

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