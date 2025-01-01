Экс-директор центра закупок Прикамья не смог обжаловать увольнение в связи с утратой доверия Прокуратура обвинила Романа Чепкасова в конфликте интересов Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Седьмой кассационный суд оставил в силе решение апелляционной инстанции по делу бывшего директора ГАУ «Краевой центр закупок» (КЦЗ) Романа Чепкасова. Ранее судебная коллегия Пермского краевого суда обязала региональное министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок изменить формулировку и основание увольнения руководителя учреждения, указав причиной утрату доверия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Роман Чепасов возглавлял КЦЗ с апреля 2020-го по май 2023 года. Весной 2023-го уволился по собственному желанию.

После этого прокуратура Пермского края начала проверку, в ходе который были выявлены факты непринятия мер к урегулированию конфликта интересов со стороны чиновника при заключении более 50 договоров на сумму свыше 650 млн руб. с организациями, руководителями которых являлись лица, состоявшие с ним в иных близких отношениях.

Не согласившись с фактом увольнения чиновника по собственному желанию, прокурор обратился в Ленинский районный суд Перми, однако в удовлетворении требований ему было отказано. Тогда надзорный орган обратился в краевой суд, который решил, что изменение формулировки увольнения Чепкасова обосновано.

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