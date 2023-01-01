Директор Пермского краевого центра закупок Роман Чепкасов уволился по собственному желанию
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Директор ГАУ «Краевой центр закупок» (КЦЗ) Роман Чепкасов покинул должность. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 10 мая исполняющим обязанности руководителя учреждения является Александр Кузнецов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
По данным издания, Чепкасов, возглавлявший КЦЗ с апреля 2020 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Александр Кузнецов ранее занимал в центре должность заместителя директора.
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