Алёна Бронникова Парламент Пермского края назначил членов квалификационной комиссии Палаты адвокатов Утверждены кандидатуры Евгении Брюхиной и Владимира Куранова Поделиться Твитнуть

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Представителями Законодательного собрания Пермского края в квалификационной комиссии Адвокатской палаты назначены доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Пермского филиала НИУ ВШЭ Евгения Брюхина и директор ООО «Центр медицинского права» Владимир Куранов. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании.

Оба претендента являются лауреатами премии Клуба юристов региона в разных номинациях. В качестве кандидатов в новый состав комиссии они были выдвинуты в январе.

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты принимает экзамены на присвоение статуса адвоката и рассматривает жалобы на действия работающих специалистов. Формируется в составе 14 человек на два года. От законодательного органа в неё входят два представителя, которые не могут быть депутатами, государственными или муниципальными служащими.

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