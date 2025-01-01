Алёна Бронникова ЗС Прикамья выдвинул кандидатов в квалификационную комиссию Палаты адвокатов Претендентами стали лауреаты премии клуба юристов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законодательное собрание Прикамья выдвинуло две кандидатуры в новый состав квалификационной комиссии адвокатской палаты региона. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

В качестве представителей ЗС выдвинуты доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Пермского филиала НИУ ВШЭ Евгения Брюхина и директор ООО «Центр медицинского права» Владимир Куранов. Оба являются лауреатами премии клуба юристов региона.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты принимает экзамены на присвоение статуса адвоката и рассматривает жалобы на действия работающих специалистов. Формируется в составе 14 человек на два года. От законодательного органа в неё входит два представителя.

В 2021 году в её состав назначались возглавивший в 2024 году краевую КСП Александр Белых и Владимир Куранов. В марте 2023 года, помимо Куранова, в состав вошла Евгения Брюхина.

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