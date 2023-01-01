Бывший прокурор Перми Александр Белых выдвинут в квалификационную комиссию палаты адвокатов Также в комиссию могут назначить сына заместителя полпреда в ДФО Владимира Куранова Поделиться Твитнуть

Александр Белых

Константин Долгановский

В квалификационную комиссию адвокатской палаты Прикамья выдвинуты бывший прокурор Пермского края Александр Белых и сын заместителя полпреда в Дальневосточном федеральном округе Владимир Куранов.

На поступивший в Заксобрание документ обратил внимание «Коммерсант-Прикамье». Проект предложения внесли председатель комитета ЗС по госполитике Александр Бойченко и его зам Николай Благов.

Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании 16 февраля.

Квалификационная комиссия адвокатской палаты принимает экзамены на присвоение статуса адвоката и рассматривает жалобы на действия работающих специалистов.

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