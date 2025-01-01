Алёна Бронникова Меры поддержки на отдых и оздоровление детей будут расширены в Прикамье с марта Они включают в себя бесплатное питание для подростков и компенсации для семей участников СВО Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Подростков, отдыхающих в лагерях труда и отдыха Прикамья, обеспечат бесплатным питанием. Соответствующий законопроект был принят краевым парламентом 20 февраля. Изменения вступят в силу в марте.

В данный момент льгота действует в лагерях с дневным пребыванием детей, где чаще всего отдыхают дети младшего и среднего школьного возраста. Новая мера поддержки коснётся детей подросткового возраста, предполагается, что пользоваться ей каждый год будут более 2 тыс. детей.

Кроме этого, внесёнными поправками предлагается компенсировать расходы на путёвки для семей, в которых один из родителей является участником СВО. Компенсацию в размере 100% от расчётной стоимости смогут получить семьи, признанные нуждающимися в предоставлении мер социальной поддержки, без учёта доходов военнослужащего, а также в которых в ходе СВО погиб один из родителей.

Как отметил председатель заксобрания Прикамья Валерий Сухих, государственная поддержка в вопросах детского оздоровления и отдыха имеет большое значение для многих прикамских семей. При этом здоровье и развитие детей являются приоритетом государственной политики.

«Расширение мер поддержки в этой сфере — не просто социальная обязанность, это инвестиции в благополучие юного поколения Прикамья. Принятие законопроекта отвечает логике семейной политики региона, а также дополняет меры поддержки семей наших земляков-участников специальной военной операции», — добавил спикер.

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