Из-за вспыхнувшего дивана в многоэтажке Перми сгорела квартира Из горящего помещения эвакуировались два человека Поделиться Твитнуть

Фото: МЧС России по Пермскому краю

Утром 20 февраля в квартире многоэтажного дома на Серебрянском проезде в Перми загорелся диван. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 8:36. Спасатели оперативно прибыли на место.

Выяснилось, что из горящей квартиры на 10 этаже самостоятельно эвакуировались два человека. Они не пострадали.

«Газодымозащитники спасли из соседней квартиры женщину при помощи спасательного устройства. Ещё 20 жильцов вышли из дома до прибытия пожарных», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание было ликвидировано на 2 кв. м в 8:49. Пожар тушили 28 огнеборцев, также привлекалось 6 единиц техники МЧС России.

Сейчас дознаватель устанавливает причину пожара.

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