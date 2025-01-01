Места для 66 тысяч новых захоронений планируют создать в Перми Многие касающиеся кладбищ вопросы депутатов остались без ответа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми разрабатывают новые участки для захоронений, сообщил на заседании думского комитета по городскому хозяйству 19 февраля Евгений Радостев, начальник департамента дорог и благоустройства.

По его словам, в 2025 году на Заозёрском кладбище будет создано 8,5 тыс. мест. Также рассматриваются возможности создания новых кладбищ. В Мотовилихинском лесничестве, по предварительным расчётам, можно открыть около 56 тыс. новых мест. Перед началом проектных работ необходимо объединить земельные участки, на что в бюджете запланировано 7,5 млн руб. Кроме того, мэрия намерена возобновить захоронения на кладбищах в Кислотных дачах и Закамске, где будет дополнительно размещено 2 тыс. мест. Завершение работ по установке санитарно-защитных зон запланировано на первый квартал 2025 года. Как подсчитал «Коммерсантъ-Прикамье», всего власти планируют организовать 66,5 тыс. новых мест на кладбищах Перми.

На февраль же 2025 года в городе подготовлено около 5 тыс. мест, включая 1,21 тыс. в почётных и воинских кварталах.

Депутат Николай Булатов поинтересовался у чиновника состоянием проекта крематория, однако Радостев не смог дать ответ.

Депутаты также спрашивали о планах по развитию Восточного кладбища, но ответа тоже не получили.

Евгений Сапаркин, представитель думского управления, отметил отсутствие информации от администрации касательно 28 тыс. новых мест на Северном кладбище.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.