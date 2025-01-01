Алёна Бронникова «Амкар Пермь» подписал двух новичков из «Академии» Для обоих это первый профессиональный контракт Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

ФК «Амкар Пермь» подписал контракт с двумя воспитанниками «Академии-Амкар»: 16-летним Романом Шороновым и 15-летним Матвеем Горбуновым. Оба новичка играют на позиции полузащитника, для обоих это первый профессиональный контракт.

Как сообщает пресс-служба «Амкара», Шоронов занимается футболом с шести лет. В сезоне-2024 был капитаном «Академии-Амкар 2008» в ЮФЛ Приволжье под руководством Максима Гуненкова. Стал лучшим бомбардиром команды, отметившись шестью забитыми голами и одной голевой передачей в 22 матчах.

Горбунов начинал заниматься футболом в Краснокамске. Под руководством Антона Стяжкина в сезоне 2024 играл в «Академии-Амкар 2009» в ЮФЛ Приволжье с капитанской повязкой. Отыграл 21 матч, в которых забил один гол и реализовал одну голевую передачу.

Пока в данное время заключение новых контрактов клуб не планирует, сообщили в пресс-службе «Новому компаньону».

Ранее в состав пермского клуба вошёл первый иностранный футболист. «Амкар» подписал контракт с белорусом Валерием Поторочей до конца 2025 года. В прошлом сезоне полузащитник играл за цвета белорусской «Белшины» (Бобруйск).

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