Алёна Бронникова В состав ФК «Амкар Пермь» вошёл первый легионер Пермский клуб подписал белорусского полузащитника Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В состав футбольного клуба «Амкар Пермь» вошёл первый легионер. Контракт с пермским клубом до конца 2025 года подписал игрок белорусской «Белшины» (Бобруйск) Валерий Потороча.

Как сообщает пресс-служба «Амкара», Потороча родился в 1996 году в Гомельской области. Воспитанник академии Речицкой ДЮСШ, играет на позиции полузащитника. Провёл 100 матчей в Первой лиге Беларуси, 43 матча в Высшей лиге Беларуси и 26 — в чемпионате Словакии.

В прошлом году сыграл 34 матча в составе «Белшины». Отметился 13 забитыми мячами и 21 голевой передачей.

По данным Transfermarkt, основное амплуа новичка «красно-чёрных» — правый полузащитник, дополнительное — правый вингер и левый полузащитник. Стоимость трансфера составила 200 тыс. евро.

Ранее стало известно, что «Амкар Пермь» нашёл нового спонсора на сезон-2025. Им стала компания «АльфаСтрахование».

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