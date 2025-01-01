В школу в Прикамье устроили трёх педагогов без справок об отсутствии судимости Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В Пермском крае в Государственную инспекцию труда поступили документы, касающиеся административного правонарушения, связанного с директором МБОУ «Средняя образовательная школа № 11» в Чайковском.

Проверка, проведённая городской прокуратурой, выявила, что три педагога были приняты на работу в учреждение с нарушением ст. 65 и 331 Трудового кодекса РФ, так как они не представили справки об отсутствии судимости, а также информации о возможном уголовном преследовании.

В связи с выявленными нарушениями директора МБОУ «СОШ № 11» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафовали на 3 тыс. руб.

Ирина Зройчикова, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае по правовым вопросам, подчеркнула, что в России лица с судимостью или те, кто подвергался уголовному преследованию, не могут заниматься педагогической деятельностью.

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