С начала года в Перми демонтировали 58 незаконных НТО В мэрии назвали адреса самых крупных объектов Поделиться Твитнуть

С начала 2025 года демонтировали 58 незаконных торговых объектов, в том числе павильонов и киосков. Об этом сообщили в контрольном департаменте администрации Перми.

В Индустриальном районе были снесены сооружения, находящиеся по адресам ул. Карпинского, 91г и ул. Мира, 90. В Свердловском районе ликвидированы объекты на ул. Куйбышева, 57. В Мотовилихинском районе убрали незаконные постройки, расположенные по ул. Тургенева, 23 и б-р Гагарина, 85. В Орджоникидзевском районе демонтированы объекты по ул. Писарева, 25, ул. Социалистической, 12б и ул. Ракитной, 38. В Кировском районе снесли НТО по ул. Маршала Рыбалко, 99.

Напомним, по инициативе главы Перми Эдуарда Соснина в городе реализуется масштабный проект «Пермь в порядке». Он охватывает широкий спектр инициатив и мероприятий, направленных, в том числе, на ликвидацию незаконных НТО.

Добавим, в Перми утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов и требования к их внешнему облику.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.