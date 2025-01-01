Алёна Бронникова В Пермском крае простятся с двумя погибшими на СВО Оба – жители Верещагинского округа Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В зоне специальной военной операции погибли два жителя Верещагинского округа Пермского края: рядовой мотострелкового отделения Михаил Поздеев и гвардии рядовой, стрелок Дмитрий Шистеров. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

«С прискорбием сообщаем: в ходе специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погибли наши отважные защитники. Вечная память нашим героям, показавшим пример безмерного мужества, стойкости и самоотверженности», — говорится в информации властей.

Михаил Поздеев родился в Верещагино в 1994 году, во время учёбы в школе занимался в военно-патриотическом клубе. После её окончания получил профессию слесаря по ремонту путевых машин. Отслужив в армии трудился в торговых сетях и на птицефабрике «Менделеевской». На СВО погиб 22 января 2024 года. У него остался маленький сын.

Дмитрий Шистеров родился в Перми в 1973 году. В Верещагино уехал после окончания 10-го класса. Работал на комбинате хлебопродуктов, в ООО «Агросервис». На СВО погиб 21 декабря 2024 года. У Дмитрия остались две дочери и три сына.

Церемония прощания состоится 20 февраля во Дворце досуга (Верещагино, ул. Железнодорожная, 16). Начало в 11:00. Траурный митинг состоится в 11:30.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне спецоперации погиб 34-летний уроженец Александровска Павел Козлов. Прощание с военнослужащим состоится тоже 20 февраля.

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