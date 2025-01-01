В Пермском крае простятся с участником СВО из Александровска Павел Козлов погиб в возрасте 33 лет в конце прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровска

Во время проведения российской спецоперации на Украине 17 ноября 2024 года погиб уроженец Александровска Павел Козлов. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Он родился 25 июня 1990 года и участвовал в боях под Курахово, где в водрузил флаг РФ на одном из разрушенных жилых домов в селе Степановка. Точное место гибели военнослужащего не называется, как и обстоятельства его смерти.

Похороны Павла Козлова состоятся 20 февраля на его малой родине. Церемония прощания пройдёт в городском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Участника СВО похоронят на кладбище в Александровске.

Местные власти выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Отметим, село Степановка находится в Покровском районе Донецкой области. Согласно данным переписи 2001 года, его население составляло 46 человек. В ходе боёв за Курахово 7 ноября 2024 года вооружённые силы РФ вошли в Степановку.

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