В Прикамье многодетная мать «подделала» рождение девятого ребёнка Жительница Губахи захотела увеличить своё социальное пособие Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Губахинском отделе МВД России завершено следствие в рамках уголовного дела в отношении 38-летней многодетной матери-одиночки. Она обвиняется в совершении мошенничества при получении государственных выплат. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Прикамья».

Следствием отделения полиции № 1 (Кизел) межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» установлено, что женщина в корыстных целях решила воспользоваться нормой законодательства, дающей право органам ЗАГС регистрировать ребёнка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах.

Фигурантка дела заручилась показаниями мнимого свидетеля и подала в отдел ЗАГС документы для регистрации якобы рождённого в домашних условиях младенца. Получив свидетельство о рождении девятого ребенка, она обратилась в филиал МФЦ, где подала заявления на оформление нового пособия, положенного ей как многодетной матери-одиночке. Пособие было ей предоставлено, и в период с августа 2020 по август 2023 года обвиняемая незаконно завладела денежными средствами на общую сумму более 580 тыс. руб.

В ходе предварительного следствия сотрудники полиции наложили арест на недвижимое имущество женщины на сумму более 450 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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