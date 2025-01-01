Работник нижегородской компании получил травмы в ДТП на трассе Пермь—Березники Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Государственная инспекция труда в Пермском крае начала проверку обстоятельств серьёзного несчастного случая, который произошёл 22 января с сотрудником нижегородского ООО «Автотехкомплект», имеющим филиал в Березниках Пермского края.

Согласно извещению, полученному инспекцией 14 февраля, автослесарь, находясь в служебной поездке в филиале в Березниках, ехал на такси в качестве пассажира, когда на 90 км дороги Пермь—Березники произошло столкновение трёх автомобилей.

В результате аварии у работника были зафиксированы ушиб головного мозга, оскольчатый перелом височной и теменной кости слева, острая эпидуральная гематома и отёк головного мозга, что представляет собой серьёзные повреждения здоровья.

«В настоящее время комиссией по расследованию несчастного случая запрошены материалы ГИБДД с осмотром места происшествия, проводится опрос должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, его служебной командировкой. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера. Напоминаем работодателям, что, в соответствии со ст. 228.1 ТК РФ, извещение о групповом несчастном случае (два человека и более), тяжёлом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) обязан направить в Государственную инспекцию труда в течение суток», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

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