Алёна Бронникова В Пермском крае не все дела о браконьерстве удаётся довести до суда За год было выявлено 260 правонарушений Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за 2024 год в рамках государственного охотничьего контроля было проведено 6,1 тыс. рейдов, во время которых выявлено 260 правонарушений. К уголовной ответственности привлечён всего один человек. С докладом о надзоре в области охоты на заседании комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам выступил замглавы минприроды Прикамья Дмитрий Дудников.

Согласно докладу, решение о назначении административного наказания в прошлом году было вынесено по 249 случаям, общая сумма штрафов составила 545 тыс. руб. В мировые суды передано пять дел, сумма ущерба — 567,8 тыс. руб. Кроме того, установлено 27 фактов незаконной охоты, по которым возбуждено 21 уголовное дело, а к уголовной ответственности привлечено всего одно лицо. При этом в 2023 году из 31 уголовного дела к ответственности было привлечено четыре человека.

Депутат Юрий Борисовец обратил внимание на небольшое количество привлечённых к уголовной ответственности и предложил усилить работу в этом направлении. «Из той массы правонарушителей, которых выявили, до суда дошёл один браконьер. Если общими усилиями только одного довели до суда, то, наверное, это неправильная ситуация», — отметил он. Депутат также привёл в пример ситуацию с «чёрными лесорубами», когда около 20 человек были лишены свободы за незаконную вырубку деревьев, после чего количество нарушителей значительно снизилось.

Дмитрий Дудников ответил, что ведомство постоянно находится на связи с полицией. В одном из случаев, выявленных уже в январе 2025 года на территории Верещагинского округа, к разбирательству привлечена местная прокуратура.

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