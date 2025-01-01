Светофоры в Перми начали показывать буквы Новые регулировщики установят на большинстве перекрёстков Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми заработали умные светофоры, которые сделают движение в городе более удобным и безопасным. Главное отличие заключается в том, что автоматические регулировщики, помимо привычных цветов, демонстрируют символы (буквы, цифры). Об этом сообщили в минтрансе региона.

Так, «РУ» или «ОУ» означает ручное или операторское управление. Это означает, что специалисты регулируют светофоры в реальном времени, снижая заторы. «АУ» — значит адаптивное управление. То есть светофор сам анализирует поток машин и корректирует длительность сигнала. «—» или мигающее «199» обозначают пешеходные переходы по запросу (светофор включается после нажатия кнопки).

Преимущества умных светофоров — гибкое управление в часы пик, автоматизация для сокращения задержек, удобные пешеходные кнопки для быстрого перехода.

Умные светофоры уже работают на Комсомольском проспекте, улицах Ленина, Строителей и других ключевых участках. В будущем новые системы появятся на большем количестве перекрёстков.

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