В 2025 году в Перми расселят 29 тысяч квадратных метров аварийного жилья Переезд ждут 1,8 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

В 2025 году в Перми запланировано расселение более 1,8 тыс. жителей, которые проживают на 29 тыс. кв. м аварийного жилья. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений администрации города.

Процесс расселения осуществляется в рамках муниципальных и региональных программ. С этого года также будет реализовываться переселение в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который заменил предыдущий нацпроект «Жильё и городская среда».

Напомним, для переселения из аварийного жилья в Перми были возведены 10-этажные муниципальные дома по ул. Маяковского, 54 и 57. Строительство завершилось в 2024 году, новые дома рассчитаны на 500 квартир. На текущий момент пермяки уже получили ключи от более 430.

Кроме того, в 2024 году активно заселяется новый многоквартирный дом по ул. Чайковского, 11, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2023 года. Строится ещё один дом — по ул. Нейвинской, 3а, завершение которого планируется в этом году. В итоге в новые муниципальные квартиры переедут около 2,4 тыс. жителей Перми.

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