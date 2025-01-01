В Прикамье родилась первая в году тройня Семья уже получила материнский капитал Поделиться Твитнуть

фото Telegram-канал Дмитрия Махонина

В Пермском крае родилась первая в 2025 году тройня. «28 января в Прикамье появилась на свет первая тройня в этом году! Малыши Андрей, Артём и Амелия Поповы чувствуют себя хорошо и вчера отправились домой вместе с мамой Ксенией», — сообщил в своём Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Сергей и Ксения, родители новорожденных, сообщили, что в их семье были случаи рождения двойняшек, а вот появление тройни — это первый раз. Они также отметили, что малыши уже зарегистрированы в сервисе «Рождение ребенка» на платформе Госуслуги.

«Это поможет гораздо быстрее получить первые документы детей, а значит, оформить статус многодетной семьи и подать заявление на получение нашей региональной выплаты по рождению двойни или тройни», — добавил Махонин.

Кроме того, семья уже получила материнский капитал.

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