В Перми окончены кадастровые работы в отношении ОКН «Речной вокзал» В здании снова появится зал ожидания для пассажиров Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Государственное бюджетное учреждение «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» завершило кадастровые работы в отношении объекта культурного наследия «Речной вокзал».

Как отметили в минимущества региона, работы были проведены с целью разделения площадей для приспособления Речного вокзала к современному использованию. Часть здания снова превратится в зал ожидания речного транспорта, а часть, как и прежде, будет занята культурно-просветительским центром «Россия – моя история».

О том, что зал ожидания для пассажиров речных судов потеснит музей, на встрече с главными редакторами пермских СМИ в сентябре 2024 года сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Он отметил, что планируется задействовать в первую очередь не используемые музейной экспозицией площади. Реализовать задуманное планируется к следующему навигационному периоду.

Здание Речного вокзала – памятник архитектуры, возведённый в 1940 году по проекту известного советского архитектора А. З. Гринберга в стиле сталинского ампира. В своё время пермский Речной вокзал считался одним из лучших в стране по своим размерам, архитектурной новизне и удобствам.

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