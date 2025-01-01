В Перми начинают тестировать систему подсчёта безбилетников в транспорте В салоне будет транслироваться информация о разнице между количеством вошедших и оплативших проезд Поделиться Твитнуть

фото: Дмитрий Бельтюков

На этой неделе в Перми начнётся публичное тестирование системы информирования о безбилетных пассажирах на маршрутах муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс», об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми

На всех транспортных средствах уже установлены датчики, предназначенные для подсчёта количества пассажиров. Эти данные будут сопоставляться с информацией о зарегистрированных поездках в конкретном автобусе или трамвае. Внутри салонов будет показана информация о разнице между числом вошедших пассажиров и теми, кто оплатил проезд. В дальнейшем планируется передавать эту информацию на мобильные устройства контролёров, что позволит значительно повысить эффективность проверок.

«Сейчас мы запускаем систему в тестовом режиме на маршрутах, обслуживаемых нашим муниципальным перевозчиком. Это позволит проверить корректность получаемых данных и провести дополнительную настройку системы в режиме реальной эксплуатации, чтобы к моменту её масштабирования на автобусы частных перевозчиков она работала максимально корректно», — заявил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

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