В Перми начинают тестировать систему подсчёта безбилетников в транспорте
В салоне будет транслироваться информация о разнице между количеством вошедших и оплативших проезд
На этой неделе в Перми начнётся публичное тестирование системы информирования о безбилетных пассажирах на маршрутах муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс», об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми
На всех транспортных средствах уже установлены датчики, предназначенные для подсчёта количества пассажиров. Эти данные будут сопоставляться с информацией о зарегистрированных поездках в конкретном автобусе или трамвае. Внутри салонов будет показана информация о разнице между числом вошедших пассажиров и теми, кто оплатил проезд. В дальнейшем планируется передавать эту информацию на мобильные устройства контролёров, что позволит значительно повысить эффективность проверок.
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