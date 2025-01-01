Общественный транспорт Перми окончил год с убытками в 1,5 млрд рублей Пассажиропоток вырос на 7 млн человек Поделиться Твитнуть

В департаменте транспорта Перми озвучили итоги работы отрасли за 2024 год. Убыток составил почти 1,5 млрд руб.

Общие доходы сложились в сумме 5,47 млрд руб., что на 308 млн руб. больше, чем в 2023 году. Расходы также увеличились, достигнув 6,966 млрд руб., что на 266 млн руб. больше, чем в предыдущем году. Основные причины роста затрат — удорожание топлива и комплектующих, а также открытие новых маршрутов — №31 и 79 и продление маршрута №35.

В департаменте отметили, что в настоящее время транспортная отрасль Перми финансируется на 80% за счёт доходов от продажи билетов и на 20% — за счёт бюджета. «Это оптимальный баланс, позволяющий сохранять ценовую доступность транспорта для пассажиров благодаря долгосрочным проездным», — прокомментировали в ведомстве.

В прошлом году пассажиропоток городских автобусов и трамваев вырос на 7 млн человек, составив 240,8 млн. Средняя стоимость поездки, за счёт увеличения числа пользователей льготных проездных, составила 27,7 руб. Количество наличных расчётов уменьшилось с 10 до 3%.

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