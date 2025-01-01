За год в Пермском крае выявлено 35 фальшивых купюр Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5000 рублей Поделиться Твитнуть

В 2024 году в Пермском крае было обнаружено и изъято 35 поддельных российских дензнаков, что на 35% меньше по сравнению с 2023 годом. Это наименьшее количество фальшивок за последние пять лет. Общая сумма подделок превысила 108 тыс. руб., сообщили в Пермском отделении Банка России.

В основном выявлялись подделки банкнот крупных номиналов. Лидером по количеству стала купюра в 5 тыс. руб. (51% от общего числа подделок), на втором месте находится банкнота в 1 тыс. руб. (34%). Также были обнаружены три фальшивые купюры номиналом 2 тыс. руб.

«Наиболее популярным каналом поступления фальшивых денежных знаков в обращение остаётся сфера торговли. Получая сдачу или размен наличными в небольших магазинах или на рынках, проверьте защитные признаки банкноты на просвет, на ощупь и при её наклоне. Если купюра кажется вам сомнительной, не берите её или передайте в ближайшее отделение банка на экспертизу», — отметила заместитель управляющего Банка России по Пермскому краю Марина Проскурякова.

С информацией о признаках подлинности всех банкнот можно ознакомиться на сайте Банк России и в приложении «Банкноты Банка России».

В целом, в 2024 году на территории России было выявлено 8240 поддельных российских банкнот и монет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.