Опаздывающая на рейс пермячка объявила в Большом Савино пожарную тревогу
Транспортная полиция проводит проверку
Утром во вторник, 18 февраля, в пермском аэропорту Большое Савино была объявлена пожарная тревога. Всем находящимся в аэровокзале пассажирам, встречающим и персоналу речевой информатор предложил покинуть здание.
В Пермском Линейном отделе МВД России на транспорте прокомментировали случившееся.
«18 февраля в 8 часов местного времени в Линейное отделение полиции аэропорта города Пермь поступило сообщение, о том, что девушка нажала на кнопку пожарной сигнализации, в связи с опозданием на рейс», — говорится в официальной информации ведомства.
По факту происшествия в Пермском ЛО зарегистрирован материал. Сотрудниками полиции проводится проверка, по её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
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