Опаздывающая на рейс пермячка объявила в Большом Савино пожарную тревогу Транспортная полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром во вторник, 18 февраля, в пермском аэропорту Большое Савино была объявлена пожарная тревога. Всем находящимся в аэровокзале пассажирам, встречающим и персоналу речевой информатор предложил покинуть здание.

В Пермском Линейном отделе МВД России на транспорте прокомментировали случившееся.

«18 февраля в 8 часов местного времени в Линейное отделение полиции аэропорта города Пермь поступило сообщение, о том, что девушка нажала на кнопку пожарной сигнализации, в связи с опозданием на рейс», — говорится в официальной информации ведомства.

По факту происшествия в Пермском ЛО зарегистрирован материал. Сотрудниками полиции проводится проверка, по её результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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